Pénurie de moutarde : on a cherché pour vous !

Mission du jour : trouver de la moutarde dans les supermarchés. Nous faisons une première tentative dans cette enseigne de région parisienne et visiblement, nous ne sommes pas les seuls à chercher. Il y a un trou au rayon condiments, c'est la rupture de stock. Nous faisons un nouvel essai dans ce second magasin. Lui aussi est en rupture de stock des marques habituelles, mais propose deux marques étrangères, une de Pologne et l'autre de Roumanie. Des moutardes légèrement sucrées, ce n'est pas le même goût que celle de Dijon, mais c'est mieux que rien. Nous choisissons de persévérer dans ce troisième supermarché. Quand soudain, entre les câpres et les mayonnaises, on en a trouvé. Il restait une trentaine de pots, à 1,46 euro la pièce. De retour à la rédaction, nous constatons que cette pénurie en rayon est la même sur Internet. Les distributeurs traditionnels ne vendent plus de moutarde sur leurs sites. C'est entre particuliers sur Amazon ou sur eBay que certains profitent du manque pour écouler leurs stocks à prix d'or. Une folie des prix en ligne, qui devrait finir par se calmer, car “on va commencer à retrouver de la moutarde en rayon à partir du mois d'octobre'', selon le directeur de la Moutarderie "Reine de Dijon, Luc Vandermaesen. TF1 | Reportage J. Corbillon, G. Barents. C. Adriaens