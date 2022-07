Pénurie de saisonniers : des solutions pour recruter

Après plusieurs mois de galères, Christine Sarrazin, gérante du restaurant Côte et Plage à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, a enfin trouvé ses cinq saisonniers. Pour cela, elle a dû se montrer plus généreuse avec des salaires en hausse de 10 à 15%. Pour l'entreprise, ce n'est pas sans conséquence. Pour amortir le coût, le restaurant doit augmenter son chiffre d'affaires de 28%. Pour les employés, c'est une bonne nouvelle. Cet été 2022, Simon Boutin, chef de salle de l'établissement, gagnera 2 000 euros nets par mois. Autre option pour recruter des saisonniers, aménager les horaires. Toujours à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, le glacier Maison Caramel a revu tout son fonctionnement pour l'été. L'établissement fermera deux heures plus tôt le soir. Aujourd'hui, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, tous les commerçants n'ont pas trouvé leurs saisonniers. C'est le cas de Charlie, gérante du magasin de prêt-à-porter Bo' Aime. Elle a reçu trois candidatures en quatre mois. La commerçante voulait ouvrir une deuxième boutique de prêt-à-porter, mais faute de main-d'œuvre, elle a dû se résigner. T F1 | Reportage M. Monnier, H. Lévèque.