Pénurie de saisonniers : un logement pour recruter

Au camping municipal de La Baule (Loire-Atlantique), les pelleteuses sont de sortie. Cet été 2023, pas de vacanciers, mais des saisonniers. Ils seront 62 à loger dans les mobiles homes du camping, pour 250 euros par mois. Éric Baets, gérant de l'Hôtel BO & MIA La Baule, a fait la demande auprès de la mairie pour y loger deux de ses saisonniers. Cet hôtelier cherche encore des femmes de chambre et un cuisinier notamment. Pour aider les saisonniers, le gouvernement va créer une plateforme, qui recense toutes les offres de logement à un prix raisonnable. Cette aide est saluée par Franck Louvrier, le maire (LR) de La Baule. Pour Pierre Guillou, gérant du restaurant en bord de mer "Les fils à maman", à La Baule, l'inquiétude monte, la saison est lancée et trois saisonniers manquent encore à l'appel. Youssef, serveur dans ce restaurant, a accepté un contrat pour la saison, car il savait qu'il pouvait être logé par sa famille. Cet été 2023, le gouvernement proposera également à la location 1 300 chambres d'internat scolaire et universitaires pour 300 euros par mois. TF1 | Reportage P. Dumortier, X. Baumel