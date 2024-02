Pénurie d'eau en Catalogne : des restrictions d'eau en plein hiver

L'un des plus grands parcs de Barcelone est totalement asséché en plein hiver. "On est assis sur de la terre alors que ça devrait être de la pelouse bien verte. Ce parc est très joli d'habitude, ça nous fait de la peine de le voir comme ça", déplore un groupe de jeunes filles que nous avons croisé. L'arrosage est désormais réduit au strict minimum. Barcelone et 200 autres communes de la région viennent d'entrer en état d'urgence sécheresse. C'est du jamais vu en plus d'un siècle, en Espagne. Six millions d'habitants doivent désormais limiter leur consommation à 200 litres d'eau par jour. La Barcelonaise Estrella Rosales a, par exemple, fait tout pour économiser la moindre goutte. Le secteur touristique est également visé par les restrictions. Le remplissage des piscines est alors interdit pour les hôtels. Les bateaux de croisière, eux, n'ont plus accès à l'eau du port barcelonais. En cause, l'un des principaux réservoirs d'eau de la région se trouve presque à sec, après trois ans de sécheresse. Autour, les agriculteurs de la zone en état d'urgence doivent réduire drastiquement l'irrigation de 80%. Si la situation ne s'améliore pas dans les prochains mois, la Catalogne envisage même de recevoir de l'eau par bateau, notamment depuis Marseille. TF1 | Reportage V. David, A. Exposito