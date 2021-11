Pénurie, prix : faut-il déjà acheter ses cadeaux de Noël ?

À 44 jours de Noël, la rue Sainte-Catherine est déjà bondée ce jeudi après-midi. Les Bordelais ont commencé leurs courses de Noël, avec une seule idée en tête, maîtriser les dépenses. Les consommateurs sont aussi inquiets d'une éventuelle pénurie, sachant que les jouets sont déjà plus chers cette année 2021 qu'en 2020. Les prix des conteneurs ont donc explosé depuis un an, mais aussi les matières premières, notamment les composants électroniques venant de Chine. Dans ce contexte, un Français sur deux aurait l'intention de réduire le nombre de cadeaux sous le sapin. Ainsi, les consommateurs traquent les bonnes affaires. Certains vont dans plusieurs magasins pour comparer les prix. D'autres regardent les prix sur Internet. D'après un sondage, 67% des Français auront bouclé leurs achats avant fin novembre. Pour faire baisser la note, les idées ne manquent pas. Il y en a qui font des cadeaux groupés et ceux qui font des cadeaux d'occasion. Budget moyen des dépenses, 282 euros. Pour les cadeaux de Noël cette année, 60 euros de moins qu'avant la crise qu'il y a deux ans.