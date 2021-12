Pénuries de matériaux : des aides pour les entreprises au ralenti

Dans l'usine familiale OBM Construction, près d'Orléans, on fabrique des murs en bois pour la construction. Depuis neuf mois, il n'a jamais été aussi difficile de se fournir en matières premières. Si auparavant, la société recevait les matières premières en moins de trois semaines. Depuis cette année 2021, il leur faut au moins deux mois et demi pour les recevoir. Les prix ont également augmenté quasiment de 50% sur l'année. Conséquence, les sept chantiers en cours ne pourront pas être terminés avant la fin de l'année. Impossible donc d'encaisser les factures. Comme celle d'un projet de construction en région parisienne. Un manque à gagner de 800 000 euros sur le projet. L'entreprise est ainsi obligée de puiser chaque mois dans sa trésorerie. Plastique, automobile, électronique... Une dizaine de secteurs sont également touchés. Pour leur venir en aide, le gouvernement a annoncé un nouveau prêt. Une enveloppe de 700 millions d'euros, permettant aux fabricants d'emprunter chacun entre 50 000 et 5 millions d'euros sur dix ans pour leurs dépenses courantes. La suite dans la vidéo ci-dessus. T F1 | Reportage T. Leproux, J. Duong, V. Casanova