Pénuries de serveurs : les robots prennent les commandes !

Il ne fait jamais grève, ne tombe jamais malade et n'est pas très exigeant sur le salaire. Dans un restaurant, le robot serveur est la nouvelle recrue. Son rôle consiste à apporter les plats, débarrasser les assiettes et ainsi, soulager les trois autres serveurs. Avec 130 couverts chaque jour, le restaurant a fait le choix de louer le robot, 500 euros par mois, avant tout pour des raisons économiques. Le serveur robot est trois fois moins cher que ses collègues, mais peut-il vraiment les remplacer ? Chez Le Cap 180, c'est bien par manque de personnel que Bella est arrivée. L'établissement n'a pas eu le choix. Depuis plusieurs mois, ils cherchent désespérément un serveur. Sans succès, le restaurateur a donc déboursé 20 000 euros pour le robot. Des robots à la rescousse des restaurants, et ils peuvent presque tout faire, la plonge, concocter des cocktails, ou bien, préparer des pizzas. Alors seraient-ils la solution ? Au total, 200 000 emplois sont à pourvoir dans l'hôtellerie et restauration. C'est un marché de plus en plus porteur. Des entreprises commencent à en fabriquer partout dans le monde, aux États-Unis, en Chine et en France. TF1 | Reportage C. Dewaegeneire . F. Petit