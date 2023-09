Pénuries : des médicaments bientôt vendus à l'unité

Dans cette pharmacie comme ailleurs, il est impossible de trouver de l'Augmentin. Cet hiver, un autre antibiotique, l'amoxicilline, manquait. Pour servir au mieux ses patients, la pharmacienne a délivré des comprimés à l'unité. C'est autorisé depuis l'an dernier, mais peu pratiqué car très compliqué. Cette vente de médicaments à l'unité, le gouvernement envisage pourtant de la rendre obligatoire dans un projet de loi. Cela concernerait uniquement des antibiotiques en cas de pénurie. "Ça évitera le gâchis, je suis plutôt pour", réagit une mère de famille. Pour éviter les stocks d'antibiotiques non consommés, les boîtes ont déjà été redimensionnées pour mieux correspondre aux prescriptions des médecins. Mais cela ne règle pas un autre problème : la surconsommation. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage C. Bayle, O. Santicchi, S. Fortin