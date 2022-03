Pénuries : des usines au ralenti

Une seule pièce électronique leur manque et presque toutes les usines de constructeurs automobiles sont dépeuplées. Par exemple, celle de Renault à Batilly (Meurthe-et-Moselle) tournait déjà au ralenti, mais faute de composants, les 2 000 employés sont au chômage partiel depuis aujourd'hui et pour une semaine. S'ils conservent leur salaire, ce n'est pas le cas des sous-traitants. Depuis début mars, cinq usines ont arrêté ou ralenti leur activité. Au total, elles produisaient 4 200 voitures chaque jour. En cause, une pénurie de semi-conducteurs. De petites puces essentielles au bon fonctionnement des véhicules. La guerre en Ukraine a accentué cette pénurie. Le pays est le principal fournisseur de deux gaz nécessaires pour fabriquer ces semi-conducteurs, le néon et le krypton. Sans eux, pas de puces. Et sans puces, pas de voitures. À Sochaux (Doubs), l'activité de l'usine Stellantis est déjà très perturbée. Combien de temps avant qu'elle n'arrête sa production ? Chaque jour, les salariés appellent un numéro. C'est lui qui indique l'activité du lendemain. Ajoutée à cela, une perte de salaire de 16% chaque jour non travaillé, plongeant un peu plus les ouvriers de l'usine dans l'incertitude en cette période de forte inflation où chaque euro compte. T F1 | Reportage C. Diwo, E. Payro.