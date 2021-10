Pénuries : les usines chinoises en difficulté

Vos derniers achats sont peut-être dans l'un de ces milliers de cartons ou bloqués à quai dans l'atelier du monde. Pourtant, des milliers d'usines chinoises tournent à plein régime. Celle-ci fabrique des voitures électriques pour enfants, le cadeau idéal pour Noël. Mais cette année, toutes ces livraisons sont retardées de deux mois minimum. "Tout est prêt pour l'expédition mais il n'y a pas assez de places dans les conteneurs. Nos clients dans le monde ne peuvent pas faire venir la marchandise. Du coup, forcément, on vend moins de voitures, on ne peut pas exporter", explique Lilian Wang, directrice de "Jiajia Tongche" à Jiaxi (Chine), au micro de TF1. En raison de cette pénurie, le prix du conteneur est devenu exorbitant. Aujourd'hui, comptez 8 000 euros minimum pour envoyer un seul de ces conteneurs vers l'Europe. C'est dix fois plus cher qu'il y a un an. Une situation qu'on n’a jamais vue auparavant selon les spécialistes. À Shanghai, dans cette société d'import-export, à cause de cette explosion des prix, tous ces produits sont en attente de livraison. La Chine peut-elle perdre son titre de premier exportateur mondial ? À la pénurie de transport s'ajoute celle des matières premières. À Yiwu, dans cette usine de sacs à main, Mario Chevalier vient passer des commandes. Le Français est acheteur pour le compte de grossistes basés dans l'Hexagone. Cette année, il va falloir être patient. Les délais d'attente s'allongent et les prix ne cessent de grimper. 25% des exportations mondiales viennent de Chine. Quand ses rouages se grippent, le monde entier ralentit.