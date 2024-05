Pergolas : elles se font une place au soleil

Quand la famille Raymond prend l'apéro, ce n’est plus dans le salon, mais sous leur pergola. Exposée plein sud, ils ont construit leur pergola, il y a un an, pour s'abriter du soleil et passer plus de temps sur leur terrasse. Même l'intérieur de la maison, plus protégé, a perdu quelques degrés en été. Au printemps, les chantiers s'enchaînent pour les artisanats. Mais attention, avant de construire votre pergola, il est obligatoire de demander une autorisation en mairie. Côté prix, si vous passez par une entreprise spécialisée, il faut compter entre 500 et 800 euros le mètre carré. Monique, particulière, elle, a déboursé près de 20 000 euros. Depuis cinq ans, les ventes de pergolas augmentent. Face à la demande, les enseignes se sont adaptées. En bois, en toile, chez Castorama, les prix démarrent à 600 euros, jusqu'à plus de 25 000 euros. Pour faire baisser la facture, certains décident de fabriquer eux-mêmes leur pergola, grâce à des tutos sur Internet. Découpe du bois, installation, fixation, David Vanin, particulier, a tout fait lui-même, en trois semaines environ. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Chaize, N. Hadj Bouziane, F. Marchand