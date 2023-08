Permis à 17 ans : les candidats se bousculent

Plus besoin d’attendre la majorité, à 17 ans, Charles, candidat, espère passer son permis dès janvier 2024. “On se sent peut-être un peu plus libre quand on est jeune de pouvoir se déplacer quand on veut”, dit-il. Une voiture est synonyme d'indépendance pour le lycéen et essentielle pour décrocher un emploi. Des jeunes comme Charles, Frede- Éric Duterte, gérant de l’auto-école “Casteleyn” en rencontre de plus en plus. Les jeunes viennent directement se renseigner sur le permis que sur la conduite accompagnée. Avec l'ouverture du permis à 17 ans, les candidats seront plus nombreux à s'inscrire dans les auto-écoles déjà chargées. Mais il est impossible de former tout le monde. C’est le même problème pour les examinateurs. Marie-Françoise Le Berre, présidente régionale du syndicat des professeurs de l'automobile, nous fait savoir la problématique à laquelle ils font face. Dans le département du Nord, il faut attendre parfois plus de quatre mois pour prendre ses premières heures de conduite. TF1 | Reportage M. Debut, F. Seguela, B. Agribas