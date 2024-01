Permis à 17 ans : pas facile pour les jeunes conducteurs de s'assurer

À 17, Antonin a le permis en poche. Ce jeune garçon aimerait enfin pouvoir conduire seul. S'il ne peut pas prendre le volant seul, c'est parce qu'il n'a trouvé aucun assureur prêt à couvrir un conducteur mineur. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé, selon Thomas Gomes, père d'Antonin. Les compagnies d'assurances ne suivraient donc pas la réforme entrée en application au 1er janvier dernier. Nous avons voulu voir par nous-même. Une compagnie nous a répondu qu'elle n'est pas en mesure de nous faire une proposition qu'à compter du mois de mars et que le système n'a pas encore été actualisé pour assurer des jeunes de 17 ans. Ce refus serait donc lié à un manque de préparation. Une seule compagnie a accepté de nous répondre. Mais elle a une autre explication, "Direct Assurance ne propose pas pour l'instant d'offre d'assurances à ces très jeunes conducteurs, très peu nombreux." De rares assureurs acceptent quand même de couvrir les mineurs obtenant leur permis. Les tarifs peuvent, pourtant, en décourager plus d'un, car assurer des novices coûte plus cher aux compagnies. TF1 | Reportage O. Lévesque, G. Gruber, V. Christophe