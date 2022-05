Permis boîte automatique : moins cher et plus rapide

Lorsqu'il s'est inscrit à l'auto-école il y a quelques mois, Vlad Davydenko n'a pas hésité. Il apprend à conduire sur une boîte automatique. Son permis lui permettra donc de rouler uniquement avec ce type de voiture. Une contrainte qu'il accepte pour un apprentissage plus rapide. En ville, la conduite sur une boîte automatique a d'ailleurs de nombreux avantages. Comme Vlad, dont les deux parents conduisent des boîtes automatiques, les jeunes sont de plus en plus nombreux à choisir cette formation. Dans cette auto-école, le nombre d'inscriptions au permis boîte automatique a été multiplié par six en l'espace de cinq ans. Son principal attrait : il est en moyenne 30% moins cher. En moyenne, il faut compter 1 800 euros pour un permis boîte manuelle, contre 1 100 euros pour la boîte automatique. De quoi surmonter l'angoisse du volant pour cette élève après 40 ans conduire. Face à l'engouement, certaines auto-écoles investissent dans des véhicules électriques à boîte automatique. Un choix rentable et durable sur la facture de carburant. Cependant, ce type de permis ne vous autorise pas à conduire une boîte manuelle. Il existe une formation passerelle de sept heures de leçon qui permet d'obtenir le permis classique. T F1 | Reportage E. Vinzent, P. Delannes