Permis de conduire : 100 ans au compteur !

Vous vous en souvenez tous, l’année ou vous avez décroché ce petit papier rose qui se déchire facilement. Peut-être parce qu'il déborde de souvenirs. Aujourd'hui en plastique, nous avons retrouvé le permis originel, centenaire, dit “Permis de conduire les automobiles”, conservé à l’Automobile club association, car c’est dans ces structures qu’on délivrait alors le précieux sésame. Mais d’ailleurs, une fois obtenu à l’époque, qu’est ce qu’on conduisait ? Et bien, peut être cette Citroën 5HP trèfle, l’une des toutes premières voitures grand public dans l’Hexagone. En 1925, à l’époque pour la conduire, il faut le permis et des sacrés bras. Sur le plancher, c’est inversé, l’accélérateur est au milieu et le frein à droite. Pour le klaxonne, c’est plus simple, presque autant pour les essuie-glaces. Elle avance à 50 km/h. Dans notre rétroviseur, nous apercevons l’un des premiers conducteurs. En 1974, monsieur Leroi passe à la télé. Il a eu son permis appelé “Certificat”en 1919. Pas de permis à point non plus, il arrive en 1992. L’occasion pour les Français de râler. Il y a eu des manifestations, qui n’y changeront rien. Le permis fêtera ses 100 ans le 31 décembre. Pour l’occasion, nous, on s’offre un dernier tour dans le passé. TF1 | Reportage F. Litzler, C. Chevreton, M. Simon-Le Gall