Permis de conduire à 17 ans : la grande incertitude dans les auto-écoles

Dans cet établissement à Nantes (Loire-Atlantique), on reçoit des dizaines d'appels par jour. Et depuis trois mois, il s'agit souvent de la même demande, s'inscrire pour passer son permis à 17 ans. Mais pour l'instant, cette auto-école refuse toutes les candidatures. Des questions restent sans réponse. Qui pourra passer son permis à 17 ans ? Sous quelle forme ? Les auto-écoles n'ont pour l'heure reçu aucune précision, et ce, à trois mois de l'entrée en vigueur de cette mesure. Selon nos informations, elle concernera tous les jeunes de 17 ans, sans exception. Une bonne nouvelle pour cet établissement nantais où les huit moniteurs sont déjà débordés. Et il sera très compliqué d'en recruter d'autres, comme l'explique Emmanuel Bernard, auto-école "C. Permis". L'examen du permis de conduire constitue également un autre problème. Là encore, les inspecteurs manquent. Les délais pour obtenir une date vont déjà de trois à six mois. Pour certains syndicats et directeurs d'auto-écoles, il est inconcevable de les rallonger. Selon nos informations, 100 inspecteurs seront recrutés d'ici quatre ans, dont cinquante avant la fin de l'année 2024. TF1 | Reportage J. Cressens, M. Monnier, S. Vincent