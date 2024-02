Bientôt la fin du permis de conduire à vie ?

Une visite médicale dès l'obtention du permis, une deuxième, quinze ans après, et ainsi de suite. Les avis sur ce projet de loi sont partagés. Karima Delli est la députée européenne qui en est à l'origine. Nous lui avons demandé à quoi pourrait ressembler le nouveau contrôle. “La visite médicale doit appuyer, bien entendu, sur nos réflexes, sur la vue, et sur l'ouïe. Le but est d'avoir les aptitudes pour pouvoir rouler sur les routes en Europe”, nous répond-elle. Les députés européens se prononceront la semaine du 26 février pour savoir s'ils adoptent ou non le projet de loi. En Espagne, cette mesure existe déjà. Une visite obligatoire tous les dix ans, consistant à passer des tests auditifs, de vue et de coordination. Le conducteur que l’on a interviewé trouve l'examen un peu stressant, mais y reste favorable. En France, Pauline Déroulède, joueuse de tennis handisport, se bat pour faire adopter la mesure. Elle a perdu une jambe après avoir été percutée par un conducteur de 92 ans, qui avait confondu le frein et l'accélérateur. TF1 | Reportage F. Litzler, B. Poizeuil, C. le Nagard