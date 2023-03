Permis de conduire : bientôt moins cher et plus rapide ?

C’est son premier cours de conduite. Si Rhalid peut préparer, c’est grâce à une aide de Pôle emploi, 1 050 euros pour 20 heures de conduite. Mais il aurait pu passer à côté. "C’est très bien justement pour qu’on soit informé un peu plus sur les aides dont on peut bénéficier, parce qu’il y a plein de jeunes qui ne connaissent pas toutes les aides”, explique-t-il. Pour que le manque d'information et le coût, de 1 000 euros environ, ne soient pas un frein, l’État va mettre en place une plateforme pour recenser toutes les aides existantes. Ce qui est indispensable pour un gérant d'auto-école, c’est de recruter davantage de personnel pour réduire les délais de passage du permis. Pour éviter les engorgements, un député propose d’autoriser de nouveaux agents à faire passer l’épreuve. Cette idée est approuvée par Chris Hilpert, moniteur, qui suggère, lui, de puiser aussi dans le vivier des auto-écoles. Pour aider les jeunes, l’utilisation de compte personnel de formation va aussi être étendue au permis moto et remorque. En 2021, il a financé 322 000 permis B. TF1 | Reportage A. Erhel, A. Delabre