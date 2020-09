Permis de conduire : comment expliquer ces délais d’attente trop longs ?

Damien Dufour, élève d’une auto-école à Rouen (Seine-Maritime), va devoir s’armer de patience. Après avoir raté son permis en juillet, il enchaîne les heures de conduite dans l’attente d’une nouvelle date d’examen. Mais, ses moniteurs d’auto-école l’ont déjà prévenu. Il n’en aura pas avant au moins six mois. Dans le département de la Seine-Maritime, les délais pour passer le permis de conduire ont doublé depuis le mois de mai. Il faut attendre trois mois pour une première tentative et six à huit pour une deuxième présentation. Cet allongement s’explique par le retard pris pendant le confinement, mais aussi par l’absence d’inspecteurs. Plus de la moitié d’entre eux a fait valoir son droit de retrait ces derniers mois. Dans une auto-école de Rouen, 100 candidats attendent de passer leur permis, contre 20 en temps normal. Son directeur est désormais contraint de refuser de nouveaux clients. D’après lui, son entreprise enregistre une perte "d’environ 250 000 euros sur trois ou quatre mois". Face aux retards accumulés, la préfecture semble impuissante, malgré le recrutement de deux nouveaux inspecteurs. Les délais ne seront pas raccourcis avant le début de l’année prochaine. Les autos-écoles réclament le renfort d’inspecteurs venus des départements limitrophes. Mais, pour des raisons sanitaires liées au coronavirus, cette demande est impossible à satisfaire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.