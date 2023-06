Permis de conduire : dès 17 ans ?

Le créneau est maîtrisé. À 17 ans, Gabin se sent prêt à passer son permis de conduire. "Cela me permettrait déjà d'être plus autonome et de moins dépendre de mes parents. D'un point de vue de l'organisation et de la logistique, ce serait beaucoup plus facile pour moi et pour eux, avec leur activité", explique-t-il. Le gouvernement envisagerait d'abaisser à 17 ans l'âge minimum pour passer son permis de conduire. Il n'y a pas d'inquiétude pour les auto-écoles, car les enseignants de conduite seront toujours là pour accompagner les formations. Et selon les titulaires du précieux sésame que nous avons rencontrés, c'est une bonne idée. Cette possible mesure inquiète cependant les associations de sécurité routière. En France, les 18-24 ans sont impliqués dans près d'un accident sur cinq. Et pour Philippe Vayssette, président de la Ligue contre la violence routière (LVCR) dans le Calvados, cela n'améliorera pas la situation. "Les jeunes sont déjà les premières victimes des accidents de la route", précise-t-il. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Santos