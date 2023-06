Permis de conduire : des délais interminables

À tout juste 18 ans, Mélodie va passer son permis de conduire dans deux jours. Un sésame indispensable pour débuter sa vie professionnelle. Mais cette année, la pression de l'examen est un peu plus forte. En cas d'échec, les délais pour obtenir une nouvelle date ne cessent de s'allonger. Des élèves viennent juste de passer leur permis de conduire. Deuxième tentative pour Iris, qui a dû attendre six mois entre ses deux examens, et elle n'est pas optimiste. "J'ai fait quelques erreurs, des erreurs bêtes. Avec six mois, on oublie comment on conduit, nos habitudes, on ne sait plus comment faire, on est stressé", confie-t-elle Ces longs délais s'expliquent par le manque d'inspecteur, mais aussi une nouvelle plateforme d'attribution des places. Sandra Carasco doit se connecter le mardi à 13h pour avoir des créneaux pour ses élèves. "C'est en cliquant le plus vite possible. Pour être sûre de les avoir, je vais me connecter à deux ou trois reprises. C'est très anxiogène", explique la gérante de l'école de conduite "S. Carasco" à Pessac (Gironde). TF1 | Reportage Y. Chambon, A. Vieira