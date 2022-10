Permis de conduire : des délais toujours plus longs

Encore quelques heures de cours et le jeune homme pourra obtenir une date pour passer son permis, un à deux mois d’attente. Mais parfois, les délais sont beaucoup plus longs. Pour permettre à certains apprentis conducteurs de prendre le volant sans attendre de passer l’examen, le gouvernement réfléchit à un permis probatoire, une attestation délivrée à la condition que l’élève ait démontré à son moniteur une maîtrise suffisante. Jade en est à son treizième heure de cours de conduite, le permis probatoire est très peu pour elle. L’idée est à l’état de réflexion, mais elle provoque un vent de fronde chez les inspecteurs du permis de conduire. Dans l’Hérault, la moitié d’entre eux étaient en grève ce lundi. Selon ces derniers, ces permis probatoires renforceraient l’insécurité routière et ne régleraient pas le manque d'effectif. “Nous, on demande l’arrêt de ces réflexions et on demande le recrutement de 200 inspecteurs, pour qu’on puisse faire notre mission correctement. Et ce délai d’attente diminue”, explique Mélanie Vannier, une inspectrice du permis de conduire. Selon nos informations, une centaine d’inspecteurs sera recrutée dès l’année prochaine. TF1 | Reportage H. Dreyfus, M. Debut