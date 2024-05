Permis de conduire : embouteillage dans les auto-écoles

Jean-Baptiste vient prendre sa dernière leçon de conduite, dans l'auto-école de “CER Marcel”, à Nice. Mardi 21 mai, il va enfin pouvoir passer son permis, après trois mois d’attente. Comme quatre candidats sur dix, le jeune homme a loupé son permis, la première fois. Depuis le début de l'année 2024, les files d'attente pour passer et surtout repasser son permis, ne cessent de s’allonger. Selon Cathy Klein, monitrice d’auto-école, après un échec, on peut continuer à se présenter à l'examen, à condition de reprendre des heures de conduite. C'est 53 euros de l'heure, au moins une heure par semaine, pour ne pas oublier, s'entraîner en attendant. Pour obtenir des dates d’examen, les auto-écoles doivent plusieurs fois par mois s'inscrire en ligne, à une heure donnée. Les créneaux pour l'examen sont beaucoup trop rares. En cause, des départs à la retraite et des arrêts-maladies chez les inspecteurs et la baisse à 17 ans de l'âge du permis. En octobre, une centaine de nouveaux inspecteurs du permis conduire, vont venir s'ajouter aux 1 200 actuels. TF1 | Reportage A. Flieller, C. Guérard