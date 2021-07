Permis de conduire : embouteillages à l’examen

Cela fait quatre mois qu'Orianne attend de pouvoir passer son permis de conduire, mais les places manquent. "Il y a énormément d'inscriptions et du coup énormément d'élèves en fait à s'inscrire pendant et après les confinements", explique Thibaud Thomas, enseignant de la conduite chez ECF Manche West à Lannion (Côtes-d'Armor). Des nouvelles inscriptions, car à la maison, les candidats ont eu du temps pour étudier leur Code de la route. Ajouter de nombreux examens reportés à cause Covid, cela donne une liste d'attente qui s'allonge. Une date a été enfin attribuée à la jeune femme, le 20 juillet. "Mon code se finit cette année au mois de septembre, donc c'était un peu stressant de ne pas avoir de place", confie-t-elle. La gérante d'auto-école que nous avons rencontrée n'avait pas vu une telle situation depuis des années. "C'est la liste des élèves qu'on espérait pouvoir passer au mois de juillet, il y en a 41. Et en fait, on a eu huit places d'examen", indique-t-elle. C'est deux fois moins de place que l'habitude. Dans ces conditions, il est difficile d'accepter de nouveaux dossiers, surtout ceux des touristes. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.