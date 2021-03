Permis de conduire : la formation qui cartonne

F Young prend ce jeudi sa quarantième heure de cours de conduite. Elle est salariée dans une grande société. Léa A en est à sa huitième heure derrière le volant. Elle travaille en alternance dans une entreprise. Deux trajectoires professionnelles et un point commun. Elles ont financé leur permis de conduire avec leur compte personnel de formation. Le CPF, un compte alimenté chaque année par leur entreprise. En résultat, leur permis, à 1 800 euros en moyenne, est payé en totalité. “Un gros budget, pour passer le permis de conduire. Ce n’est pas donné à tout le monde donc ça peut être une très bonne solution le CPF”, avoue Léa A. La formule est actuellement plébiscitée. Dans cette auto-école, elle concerne désormais sept élèves sur dix. Plus de 2 000 élèves ont choisi ce financement. Deux personnes se chargent des démarches administratives. Et pour faire face à la demande croissante, cette auto-école en ligne recrute vingt moniteurs par mois. Découvrez l'intégralité de ce reportage dans la vidéo ci-dessus.