Permis de conduire : les agressions d'inspecteurs se multiplient

Cette année, en France, on compte déjà 46 agressions à l'encontre d'examinateurs du permis de conduire. Ces violences sont en hausse de 43% par rapport à 2022. À Saint-Priest, près de Lyon, un agent de sécurité patrouille désormais dans le centre d'examen. Une précaution que prennent aussi les moniteurs d'auto-école. Pendant les heures de conduite, de plus en plus d'élèves n'acceptent pas les remarques. En 28 ans de carrière, Cyril n'a jamais fait face à autant d'agressivité. En avril dernier, l'un de ses élèves s'en prend à une inspectrice lors de son passage à l'examen. Il suffit d'une seule erreur éliminatoire pour se voir refuser le permis. Un élève sur deux le rate la première fois. Des cours de conduite à près de 60 euros de l'heure et un délai d'attente de trois mois en moyenne pour retenter sa chance, de quoi exacerber les tensions entre élèves et examinateurs. TF1 | Reportage S. Agi, J. Chaize, É. Nappi