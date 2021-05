Permis de conduire : les couacs se multiplient

Après avoir passé son permis de conduire aux États-Unis, Benoît Lobel, commercial, est contrarié. Cet expatrié souhaitait faire transposer son permis de conduire en France. Une simple formalité, pensait-il. Il a même dû repasser le permis Français de A à Z. Pendant deux ans, le conducteur envoie mails et courriers. Mais impossible de contacter un conseiller. En cause, la dématérialisation des procédures par l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Chaque année, 5 000 automobilistes ne parviennent plus à refaire leur permis de conduire. Maître Rémy Josseaume, avocat en droit routier explique qu'il y a certainement peut-être un problème d'effectifs, de compétence, de coordination entre les services. "Ce service n'est pas capable de gérer l'afflue de demandes de permis de conduire" ajouta-t-il. D'ailleurs, l'agence est passée de 60 employés en 2017 à plus de 270 aujourd'hui. Ce qui est visiblement insuffisant. Elle est parfois condamnée pour faute et doit payer 50 euros par jour jusqu'à ce que le permis soit délivré. En 2020, la durée moyenne pour obtenir son permis de conduire était de 20 jours.