Permis de conduire : plus facile à la campagne qu'en ville ?

À Verdun, dans la Meuse, les routes sont larges, peu de circulation, le cadre rêvé pour apprendre à conduire. Dans ce département, le taux de réussite dépasse les 63 %, cinq points de plus que la moyenne nationale. Autre avantage, avec les routes tranquilles, la pratique de la conduite accompagnée est souvent favorisée. Dans le département voisin, en Meurthe-et-Moselle, la situation est toute autre. Seulement 48,5 % de réussite, quinze points de moins que dans la Meuse. Embouteillages, vélos ou motos, dans les villes, les difficultés s'accumulent pour les candidats. Autre difficulté dans le département, le manque d'inspecteurs, il y en a un pour 1 319 candidats. À l'agence "Permis en Province", dans le 12e arrondissement de Paris, tous les élèves passent leurs permis en province, dans des auto-écoles partenaires. Prix du forfait, 1 300 à 3 200 euros, selon le nombre d'heures de conduite, hébergement et transport compris. À Paris, le taux de réussite est six points en dessous de la moyenne nationale. Chaque année, près de 2 000 candidats quittent la région parisienne pour passer leurs permis de conduire. TF1 | Reportage V. Topenot, A. Charles-Messance