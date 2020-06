Permis de conduire : pourquoi les examinateurs annulent-ils les épreuves de conduite ?

Les raisons de ces couacs seraient multiples. Des préfectures désorganisées par la reprise, des inspecteurs de conduite craignant toujours l'épidémie, et des règles sanitaires parfois appliquées sans discernement. Les professionnels du secteur demandent des places supplémentaires. Près de 350 000 élèves aimeraient pouvoir enfin passer leur permis.