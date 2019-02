Permis de conduire : comment le rendre moins cher ?

Emmanuel Macron avait promis en novembre 2018 de faire baisser de manière drastique le prix du permis de conduire. Cette mesure pourrait aider nos concitoyens, plus d'un million chaque année, qui tentent de décrocher ce sésame. Un rapport parlementaire visant à réformer l'examen a été remis, ce jeudi 7 février 2019, à Édouard Philippe. À quoi doit-on s'attendre exactement ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/02/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 février 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.