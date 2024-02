Permis de conduire sur téléphone portable : ce qui va changer

Que vous ayez celui en format carte en plastique ou celui en papier, votre permis de conduire peut, dès ce mercredi 14 février 2024, rejoindre votre téléphone. La première condition est de posséder la nouvelle carte d'identité, celle au format carte bancaire. Il faut ensuite télécharger l'application France Identité et y créer la copie numérique de cette carte d'identité. Une fois ces conditions remplies, vous pouvez désormais ajouter votre permis de conduire via son numéro, en suivant les indications, pour en avoir à la fin une copie virtuelle et officielle. Pour les Français que nous avons interrogés, c'est une bonne chose, car ils ne seront plus obligés d'avoir le permis de conduire physique sur eux. Vos papiers numérisés sont-ils à l'abri des cyberattaques ? D'après une experte, le gouvernement a mis les moyens pour que ce soit le cas. Et si jamais vous vous faites voler votre téléphone, l'accès à votre permis numérique est protégé par un mot de passe dans l'application et vous pouvez en plus désactiver votre copie à distance. Ce permis dématérialisé n'est valable pour l'instant qu'en France, pas en Europe, et n'est pas obligatoire. TF1 | Reportage F. Litzler, M. Bornet, R. Roiné