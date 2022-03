Permis de conduire : vers une hausse des tarifs des auto-écoles ?

Dernière heure de conduite avant l’examen du permis pour cette mère de famille. L’échec n’est pas envisageable. À partir du 1er avril, l’heure de conduite lui coûtera plus chère : 60 euros au lieu de 58 euros jusqu’ici. La directrice de cette auto-école n’a pas trouvé d’autres solutions car le budget carburant pour ses 15 voitures a fortement augmenté. C’est donc le permis des candidats qui va coûter plus cher. La formule 20 heures de conduite va passer de 1 150 à 1 180 euros. Dans cette autre école, l’heure de conduite a aussi augmenté de 2 euros depuis ce lundi. En revanche, 20 ou 30 heures ne coûteront pas plus cher grâce à ce simulateur. Emma passera donc moins de temps sur la route pour apprendre à conduire. Les écoles de conduite demandent des aides au gouvernement sans grand espoir d’en obtenir. Par contre, comme tous les Français, elles bénéficieront des 15 centimes d’euros par litre à partir du 1er avril. T F1 | Reportage P. Corrieu, P. Marcelin