Permis de conduire : visite médicale obligatoire ?

À bientôt 60 ans, Joao l'admet, la conduite n'est plus aussi facile qu'avant. Pour cause, la vue et le réflexe diminuent avec l'âge. Pour s'assurer que les automobilistes sont toujours aptes à conduire, le Parlement européen propose de mettre en place une visite médicale obligatoire. Elle est réalisée à l'obtention et au renouvellement du permis, tous les 15 ans et tous les 5 ans à partir de 70 ans. À quoi pourrait ressembler cette visite médicale ? Nous sommes chez un médecin agréé. Il contrôle les professionnels comme les conducteurs de poids lourds, de taxi ou encore de bus. Pour eux, la visite est obligatoire. D'après le Dr Éric Weinberg, la généralisation de ces contrôles à tous les automobilistes s'annonce difficile. Pourtant, ces examens réguliers existent déjà. C'est le cas aux Pays-Bas, à partir de 75 ans, 70 ans au Danemark et en Finlande, 65 ans en Grèce et en République Tchèque et dès 60 ans en Italie, où la visite médicale est inscrite dans la loi. Si elle est approuvée, dans l'Hexagone, la mise en place de cette mesure ne se fera pas avant 2027. TF1 | Reportage L. Merlier, B. Guénais, I. Fllieller