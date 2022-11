Permis : le bon plan de la boîte automatique

Alice Mercier commence les cours pratiques de conduite et pas dans n'importe quelle voiture. Elle est automatique, pas besoin de passer les vitesses. Premier tour de roues et première sensation. Sans levier de vitesses ni pédale d'embrayage, la conduite lui paraît plus simple. Elle se sent même en sécurité. Autres avantages : le nombre de cours obligatoires, passés de 13 heures minimum au lieu de 20 heures pour une boîte manuelle. Résultat : il coûte moins cher, soit 700 euros au lieu de 1 200 euros. Alex Boucharlat est fonctionnaire, il a besoin de ce permis. Plus facile et plus économique, les candidats aux permis l'ont bien compris. Le planning de réservation est actuellement plein. L'agence possède deux voitures automatiques, ce qui n'est pas suffisant pour satisfaire toute la demande. Un virage vers le tout automatique qui se confirme partout en France. Un responsable d'auto-école vient de récupérer quinze nouvelles voitures chez son concessionnaire. Elles sont toutes en boîte automatique pour s'adapter à la demande. Un investissement nécessaire pour suivre aussi le marché de l'automobile. Pour les concessionnaires, la boîte manuelle est en perte de vitesse. TF1 | Reportage L. Romanens, V. Pierron