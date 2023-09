Permis moins cher : apprenez à conduire sur Internet

Sur les plateformes de vidéo, Marine, 19 ans, regarde des leçons de conduite en ligne. Derrière l'écran, il y a William Kerautret alias "Will le mono", un moniteur de Lorient. Avec sa caméra embarquée, il propose gratuitement des leçons virtuelles sur son temps libre. Détecter les priorités à droite, apprendre à tourner... Pour lui, suivre ses vidéos peut vous éviter de cumuler des leçons de conduite, en plus des 20 heures minimum obligatoires. Faire baisser le prix du permis est le premier argument des nouvelles stars de la toile. Sur YouTube, TikTok et Instagram, les enseignants de la conduite investissent les réseaux, pour vous faire progresser, chacun a sa méthode. Un moniteur filme même des examens blancs avec des futurs candidats. Raphaël Onana, lui, se filme en leçon avec des débutants. Avec 130 000 abonnés, il est l'un des moniteurs les plus suivis sur YouTube. Avec les publicités, sa chaîne peut lui faire gagner jusqu'à un SMIC par mois. En plus de la pratique, il poste des vidéos sur le code de la route, ou encore la gestion du stress. TF1 | Reportage K. Yousfi, B. Sisco