Permis, vignette verte : bientôt sur votre smartphone

Carte rose d'un côté, petit carré de papier de l'autre, vous n'aurez plus besoin de les avoir avec vous, en voiture, dès l'an prochain. Permis et vignette d'assurance seront dématérialisés. "Je suis pour le numérique, c'est une bonne chose", réagit une automobiliste. "Ça évitera peut-être qu'on ait tout à refaire lorsqu'on se fait voler nos papiers", ajoute une autre. Pour le permis, attention, la version papier restera valable. Mais vous ne serez plus obligés de la présenter au moment d'un contrôle. Il vous suffira d'avoir votre téléphone et d'ouvrir l'application "France Identité". C'est là que se trouveront les informations de votre permis et votre nombre de points. "Il faut avoir son téléphone en permanence en soi. Moi, je ne l'ai pas toujours. Donc je vais être en défaut de permis. Non, je préfère le vieux permis", confie un motocycliste. La vignette d'assurance, elle, vous pourrez la retirer de votre pare-brise dès le 1er avril 2024. À cette date, la version papier disparaîtra totalement, après 38 ans d'existence. Pour vous contrôler, les forces de l'ordre peuvent déjà regarder, depuis quatre ans, vos vignettes grâce aux fichiers des véhicules assurés, fournis par les compagnies d'assurance. TF1 | Reportage V. Dépret, B. Chastagner, S. Vignon