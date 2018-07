Perpignan : des bénévoles pour le Samu

À l'approche des vacances d'été, certaines communes très touristiques vont voir leur population multipliée par dix en juillet et août. À Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, une centaine de bénévoles vient d'être formé pour seconder et parfois même devancer les secouristes. En plus des secours, le Samu déclenche des citoyens volontaires. Connecté sur l'application Sauv Life, le bénévole le plus proche pourra venir en aide à une victime, le plus vite possible. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/07/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.