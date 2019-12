Perquisition au siège de LFI : une amende et du sursis pour Jean-Luc Mélenchon

Le tribunal correctionnel de Bobigny (Seine-Saint-Denis) a condamné Jean-Luc Mélenchon, ce 9 décembre, à trois mois de prison avec sursis et 8 000 euros d'amende pour intimidation et rébellion. Les faits remontent à octobre 2018, lors d'une perquisition très agitée au siège de La France Insoumise. Pour le député des Bouches-du-Rhône, ce procès visait avant tout à le faire taire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/12/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.