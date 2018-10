Perquisition au siège de La France insoumise : le droit a-t-il été respecté ?

Ce n'est pas la première fois que le siège d'un parti politique est perquisitionné. En 2017 ce fut le cas du Front national, de La République En Marche, et du MoDem, mais aucun incident n'avait été noté. Alors, les dirigeants LFI ont-ils agi conformément à la loi, au cours de leur altercation avec les représentants de la justice ? Et les policiers avaient-ils violé le droit au cours de l'enquête au siège de La France insoumise? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.