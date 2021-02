Perseverance sur Mars : les images de son atterrissage à haut risque

La mission de Perseverance, la voiture spatiale de la NASA, pourrait encore échouer quand le robot rentrait dans l'atmosphère de Mars. La fin d'un voyage entamé il y a 200 jours. Débute alors une descente longue de 7 minutes. Une éternité, filmée en direct par six caméras installées sur l'engin spatial. Images inédites que nous révèle aujourd'hui la NASA. Une prouesse technologique nous permettant de voir ce qu'il se passe à 55 millions de kilomètres de chez nous. Au fur et à mesure de l'atterrissage, le sol martien se dévoile. À 20 mètres d'altitude commence alors la dernière étape de la descente. À Houston, au siège de la NASA, les ingénieurs retiennent leurs souffles, lorsqu'enfin, le robot touche Mars. Perseverance va pouvoir commencer sa mission et très bientôt nous envoyer d'autres images inédites de la planète rouge.