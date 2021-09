Personnes âgées : un plan pour favoriser le maintien à domicile

Tous les jours, Catherine, aide à domicile, prépare le repas de Danielle, 85 ans et atteinte de la maladie de parkinson. Elle l'aide dans son quotidien depuis deux ans. Pour pouvoir bénéficier de ses services, Danielle qui touche une retraite de 1 600 euros nets par mois paie 800 euros. Le département l'aide à payer son maintien à domicile. Pour une heure à 23,80 euros, il prend en charge 18 euros. Et cette aide va augmenter. En effet, elle sera de 22 euros minimums. Danielle aura donc encore moins à payer. Aujourd'hui, cette aide varie en fonction des départements dans l'Hexagone. Avec ce seuil minimal de 22 euros pour tout le monde, plus de famille pourront faire appel à des aides à domicile. Un moyen de rendre le secteur plus attractif. Un travail en manque de reconnaissance selon les salariés. Conséquence, le secteur peine à recruter. C'est pourquoi l'objectif du gouvernement est d'embaucher d'ici cinq ans plus de 10 000 soignants supplémentaires. Cela aussi bien dans le service à domicile que dans les Ehpad.