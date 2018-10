Les personnes sourdes peuvent enfin passer un appel téléphonique

Pour des millions de personnes malentendantes, et pour 500 000 personnes sourdes, ce lundi 8 octobre 2018 est une date très importante. En effet, les opérateurs de téléphonie ont proposé dans la matinée des applications, qui permettent de passer et de recevoir des appels téléphoniques. Pour cela, il suffit d'avoir en sa possession une tablette ou un smartphone. En premier lieu, il faut télécharger une application gratuite. Un interprète va ensuite recevoir et traduire l’appel en temps réel, dans toutes les formes du langage des signes. La réponse sera ensuite retranscrite à l'oral. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.