Personnes vaccinées : les premiers effets positifs

Deux mètres de distance, trente minutes maximum... Dans les Ehpad, les visites sont toujours sous haute surveillance et le temps commence à être long, comme pour Claude, venu voir sa mère. Aujourd'hui, dans les Ehpad, 75% des résidents ont reçu au moins une injection des vaccins. Parmi eux, 44% ont reçu leurs deux doses. Alors, les premiers effets de la campagne sont-ils déjà perceptibles ? Premier élément d'optimisme : chez les plus âgés, les plus vaccinés en France, le nombre de nouvelles contaminations est à la baisse. Au-delà de 70 ans, résidents d'Ehpad ou non, le taux d'incidence a chuté de plus de 30% depuis fin janvier, contre 7% tous âges confondus. Un autre signe encourageant est constaté à l'hôpital. Parmi les patients décédés du Covid, la part des plus de 80 ans est clairement à la baisse, quand celle des plus jeunes reste stable. Dans les établissements pour personnes âgées, la tendance se vérifie, le nombre de foyers de contamination diminue. Les directeurs d'Ehpad demandent aujourd'hui un assouplissement des restrictions dans leurs établissements. Depuis un an, à quelques exceptions près, les résidents sont restés confinés.