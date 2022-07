Perte record d'EDF : qui va payer ?

C’est l’une des pertes les plus lourdes de l’histoire d’EDF. Pourquoi un tel déficit ? D’abord, à cause du bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement pour limiter la hausse des prix de l’électricité. Pour un appartement, par exemple, en 2022, vous payez, en moyenne, 40 euros de plus. Sans ce bouclier, vous auriez payé 350 euros. La différence de 310 euros, c’est EDF qui la paie. Ensuite, en ce moment, l’entreprise produit beaucoup moins d’électricité. Sur ses 56 réacteurs nucléaires, la moitié est à l’arrêt. EDF n’est pas en pleine capacité de production, donc elle doit importer de l’électricité d’autres pays étrangers pour faire face à la demande. Alors, qui va payer ? C’est l’entreprise elle-même qui va rembourser ses dettes. Car même si 2022 est une année noire, elle a prouvé, ces dernières années, qu'elle pouvait être rentable. Mais pour financer les futurs investissements colossaux dans le nucléaire et le renouvelable, EDF aura besoin de l’État. Voilà pourquoi le gouvernement prévoit de nationaliser l’entreprise à l’automne 2023. TF1 | Reportage A. Barth, A. Pocry