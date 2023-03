Perturbations du 23 mars : à quoi faut-il s'attendre ?

Mercredi soir, de nombreux clients de la SNCF ont reçu une mauvaise nouvelle sur leurs téléphones portables. La circulation des trains sera encore fortement perturbée jeudi dans tout le pays. Seul un TGV sur deux circulera. Pour les TER, ce sera un train sur trois. Et tous les Intercités sont supprimés sauf deux allers-retours : Paris-Clermont et Paris-Brive. Pour cette neuvième journée de mobilisation, les transports en commun fonctionneront au ralenti dans de nombreuses villes. Ce sera le cas pour le métro parisien, même chose à Marseille. À Nice, aucun tramway ne circulera. Et à Lens, le trafic des bus sera perturbé. La ville va aussi fermer sa mairie, tout comme un tiers des classes dans les écoles primaires. Pour certains parents, il a fallu s'organiser. Jeudi, au niveau national, près de la moitié des enseignants du primaire seront en grève. Des écoles fermées, pas de cantine ni de goûter dans la capitale. Les contrôleurs aériens à Orly sont également en grève. Environ 30 % des vols sont supprimés, ainsi que 20 % des vols dans les aéroports de Toulouse, Marseille, et Lyon. Enfin, si vous comptiez prendre votre voiture demain, sachez que des blocages et des opérations escargot sont prévus toute la journée. TF1 | Reportage P. Corrieu, P. Ninine, V. Lamhaut