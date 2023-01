Perturbations : les secteurs touchés demain

Dans la gare Saint-Lazare à Paris, des voyageurs courent vite pour attraper le dernier train avant le début de la grève. Officiellement, elle commence à 19 heures. Il est 17h30 et certains ont pris les devants. "J'essaie de prendre le train de 17h44. Normalement, je prends le train de 18h40", affirme une femme. Quelques trains ont été annulés dès mercredi soir. Le sien a du retard. Coup de stress quand finalement son train est affiché. Des voyageurs stressés, plus tendus que d'habitude dans cette gare parisienne. Un peu plus agacé aussi quand nous leur avons demandé comment ils allaient s'y prendre demain en matière de transport. "Rentre avec tes pieds - RATP", a répondu un homme. Jeudi, la journée s'annonce compliquée. Côté TGV, un train sur quatre prévus dans l'Est, un sur trois au Nord et au Sud-est, et un sur cinq sur l'axe Atlantique. Pour le TER, un train sur dix en moyenne, un seul Intercités circulera, le Paris-Clermont en aller-retour. En Île-de-France, pour les métros et le RER, jusqu'à cinq fois moins de passage. Certaines lignes seront même totalement fermées. La grève est très suivie aussi par les agents du service public. Résultat à Lens, la mairie a décidé de tout fermer. Jeudi, pas de rendez-vous pour votre carte d'identité ou votre permis de construire, oublier votre entraînement sportif à la salle communale ou votre cours de théâtre. Dans les écoles, la mobilisation est également très forte. Sept enseignants sur dix en grève dans le primaire. Un accueil est prévu pour les enfants via la mairie. Mais ce n'est pas le cas partout. Côté transport scolaire, c'est au cas par cas. À Lisieux, les parents sont avertis depuis hier. Plusieurs lignes sont supprimées. Ce n'est pas la cohue, mais il y a plus de monde que d'habitude dans certaines stations. Tout le monde a en tête la grève d'octobre et les pénuries qui ont suivi. Si c'est le cas, la CGT a promis des raffineries et des dépôts pour la plupart à l'arrêt demain. Si le mouvement ne dure qu'une journée, il n'y aura pas de risque de rupture de stock dans les stations. TF1 | Reportage T. Jarrion, P. Gallaccio, H. Massiot