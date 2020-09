Pesticides dans les pommes : pourquoi autant de traitements ?

La pomme est le fruit préféré des Français. Chaque famille en mange en moyenne 17 kg par an. C'est aussi l'un des fruits qui subissent le plus de traitement avant d'être cueilli. En moyenne, une trentaine de produits phytosanitaires y sont pulvérisés. Des herbicides, des fongicides et des pesticides pour l'essentiel, afin de lutter contre les champignons et d'autres maladies. Alors, y a-t-il des pommes plus saines que les autres ?