Pesticides : le bras de fer des villes pour les bannir

La restriction de l'utilisation des pesticides tourne au bras de fer entre certains maires et l'État. Un élu comparaît le 22 août 2019 pour les avoir interdits autour de sa ville. C'est la préfecture qui a saisi le tribunal et le jugement pourrait faire tache d'huile. Cette situation ne concerne pas uniquement les communes rurales, mais aussi les villes.