Petit-déjeuner : il va vous coûter plus cher !

Il est supposé être le repas le plus important de la journée. Depuis le début de l'année, il est surtout devenu le plus coûteux. Plus 5 à 10 centimes pour votre baguette de pain, les marques premiers prix de café plus 15 centimes et les céréales plus 3 centimes sur un produit de marque distributeur. Même votre jus d'orange pourrait bientôt devenir un produit de luxe. Comment expliquer de telles augmentations ? D'abord, une série d'accidents climatiques bouleversent les cours mondiaux. Sècheresse en Amérique du Nord, pluies diluviennes en Europe de l'ouest ont fait chuté cet été la production de grains de blé. Au Brésil, le gel a détérioré les cultures de café. En Floride, deuxième producteur mondial d'oranges, une bactérie ralentit la croissance des arbres. La tonne de jus s'achetait 1 900 dollars il y a 6 mois, aujourd'hui, c'est 2 100. Et ce ne sont pas les uniques causes de cette hausse. "Elle est soumise aussi à des problèmes logistiques. Nous avons actuellement une pénurie sur le marché des conteneurs. Les taux ont littéralement quadruplé. Et ça va jouer pour le café, pour le thé pour le sucre", explique Philippe Chalmin, professeur à l'université Paris-Dauphine et président de la société d'études "Cyclope". Des produits pour lesquels l'augmentation concerne surtout les marques premiers prix des supermarchés. Selon Emmanuel Fournet, directeur analytique de Nielseniq, "sur des produits de type marque distributeur entrée de gamme en particulier, les hausses de prix dû aux matières premières se répercutent plus rapidement. C'est ce qu'on constate déjà aujourd'hui avec des hausses selon les produits de 5 à 6 %. Alors que sur une grande marque, on va plutôt attendre la fin des négociations entre industriel et distributeur pour voir l'impact de ces hausses de prix en magasin". Ces négociations se termineront au début du mois de mars. TF1 | Reportage T. Leproux, L. Poupon, N. Clerc