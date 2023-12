Petit excès de vitesse : plus de retrait de point au 1er janvier

C'est en périphérie d'agglomération qu'ont lieu le plus de petits excès de vitesse, 1km/h de trop est égale à un point de moins. Mais cela va changer. Jusqu'à l'heure pour les excès de vitesse inférieure à 5km/h, vous receviez une amende forfaitaire, et perdiez un point de permis. À partir du 1er janvier, il n'y aura plus de perte de points, mais juste une contravention. Une aberration pour certaines associations de prévention routière. Un petit excès de vitesse peut avoir de grandes conséquences, surtout en ville. "On avait proposé que cette mesure ne soit pas du tout mise en œuvre en agglomération et qu'elle soit limitée hors agglomération, ça n'a pas été entendu. Mais de toute façon ça crée un précédent de laxisme", affirmait Anne Lavaud, déléguée de l'Association Prévention Routière. Pour le gouvernement, il s'agit d'une indulgence administrative. Un automobiliste sur quatre considère les excès de vitesse trop sévèrement punis, des excès de vitesse responsables d'un accident mortel sur trois. TF1 | Reportage F. de Juvigny, J.M. Bagayoko, B. Rey